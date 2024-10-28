Звезда сериала «Сваты» погиб в ДТП

Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб, попав в автокатастрофу

Актер Максим Шпаковский, известный по роли в сериале «Сваты» и в других театральных и кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 48 лет в результате ДТП. Информацию о гибели артиста подтвердило руководство Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренева.

Известно, что автокатастрофа произошла 25 октября. Максим был госпитализирован в больницу, однако врачам не удалось его спасти: артист умер из-за полученных травм.

«Трагически ушел из жизни наш товарищ, актер, многие годы служивший в Театре Флота. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет. Выражаем соболезнование родным и близким», — говорится в обращении его родного театра.

Шпаковский родился 10 ноября 1975 года в Севастополе. В 10-м классе играл в команде КВН «СПИ», затем окончил местный филиал Ярославского государственного театрального института.

Ранее стало известно, что умер один из создателей сериала «Улицы разбитых фонарей».