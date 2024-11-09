В день памяти попавшего в ДТП замглавы Херсонской области Стремоусова возложили цветы

Жители Херсонской области принесли цветы к мемориалу погибшего в ДТП Стремоусова

Жители Херсонской области почтили память заместителя губернатора Кирилла Стремоусова, попавшего в летальное ДТП осенью 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Россияне возложили цветы к мемориалу политика в Геническе. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

Кирилла Стремоусова не стало после автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. Его машина попала в ДТП под Геническом (Херсонская область) на пересечении трасс М-14 и Р-47.

В ноябре 2023 года памятник политику открыли и в Симферополе.

