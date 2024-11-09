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10:01, 9 ноября 2024Россия

В день памяти попавшего в ДТП замглавы Херсонской области Стремоусова возложили цветы

Жители Херсонской области принесли цветы к мемориалу погибшего в ДТП Стремоусова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Жители Херсонской области почтили память заместителя губернатора Кирилла Стремоусова, попавшего в летальное ДТП осенью 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Россияне возложили цветы к мемориалу политика в Геническе. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

Кирилла Стремоусова не стало после автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. Его машина попала в ДТП под Геническом (Херсонская область) на пересечении трасс М-14 и Р-47.

В ноябре 2023 года памятник политику открыли и в Симферополе.

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