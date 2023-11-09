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15:35, 9 ноября 2023Среда обитания

Памятник попавшему в ДТП Стремоусову появился в Симферополе

Памятник попавшему в ДТП Кириллу Стремоусову открыли в Симферополе

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Памятник попавшему в ДТП заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову появился в Симферополе. Объект появился на его могиле, передает ТАСС.

«Пройдут десятилетия, столетия, имя Кирилла Стремоусова останется в российской истории. Он яркой звездочкой мелькнул на нашем политическом небосклоне, но очень много сумел сделать. Сумел сплотить вокруг себя массу единомышленников, которые сегодня продолжают его дело», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, по инициативе которого изготовили памятник.

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Также присутствовала семья Стремоусова.

Стремоусова не стало 9 ноября 2022 года после автомобильной аварии. Политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области на пересечении трасс М-14 и Р-47.

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      Александра Качан
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