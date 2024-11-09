В ГД предложили выплачивать студенткам деньги за рождение ребенка

Депутат Чернышов призвал платить студенткам 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил последовать примеру властей Хабаровского края, где была введена выплата студенткам за рождение ребенка в размере 100 тысяч рублей, и ввести соответствующую меру в регионах, в которых смертность превышает рождаемость, сообщает РИА Новости.

«Выплата премии в 100 тысяч рублей молодым матерям-студенткам — это значимая мера, способная простимулировать рождаемость и повысить уровень социальной защиты для женщин, которые решаются на материнство в период учебы», — заявил он.

По мнению депутата, в том случае, если опыт в рамках региона окажется успешным, подобную практику стоило бы распространить на федеральном уровне. Чернышов уточнил, что реализация данной инициативы ежегодно будет обходиться государству примерно в четыре миллиарда рублей.

Ранее он предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Его предложение включало в себя ежемесячный розыгрыш 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.