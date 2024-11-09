В Ираке понизят возраст согласия для девочек до девяти лет

Власти Ирака намерены понизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет

Власти Ирака намерены понизить в стране возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

Утверждается, что заявку на принятие нового закона, отменяющего действие закона о личном статусе, подали ультраконсервативные мусульманские партии. Законопроект прошел второе чтение в парламенте Ирака 16 сентября.

В правительстве Ирака уверены, что подобный шаг позволит приблизить страну к более правильному толкованию исламского права. Отмечается, что снижение возраста согласия девочек до девяти лет также позволит защитить молодых людей от аморальных отношений.

До этого в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана не стали осуждать высказывание имама из Казани Тимура Камаева о том, как следует бить жену. Ранее имам записал ролик, в котором рассказал об обращении с супругой и затронул тему рукоприкладства.