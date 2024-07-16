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16:00, 16 июля 2024Россия

Имам из Казани рассказал, как правильно бить жен. Управление мусульман не стало осуждать его

ДУМ Татарстана после слов имама о битье жен: Коран не допускает рукоприкладства

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана не стали осуждать высказывание имама из Казани Тимура Камаева, о том, как следует бить жену. Ранее имам записал ролик, в котором рассказал об обращении с супругой и затронул тему рукоприкладства.

Камаев рассказал, что «побивать» жену нужно c помощью палочки для чистки зубов

Видеозапись имама казанской мечети «Ирек» Тимура Камаева распространилась накануне. В частности, завирусился фрагмент его объяснения, основанного на религиозных текстах. В нем Камаев поясняет, как правильно с исламской точки зрения «побивать» жен. Так, по его словам, цель «побивания» заключается не в причинении физической боли, а в том, чтобы указать супруге на неправильное поведение.

Камаев отметил, что для этих целей мусульмане могут использовать мисвак — палочку из размягченного дерева для чистки зубов. При этом, считает имам, при «побивании» мужчина не должен задействовать плечевой сустав, замахиваясь на супругу

Также казанский имам ответил на вопрос о «побивании» жены за неуважение к родственникам, употребление спиртного или измену. Он призвал мужчину задуматься, стоит ли дальше жить с такой супругой, поскольку, по его словам, удары в таком случае не помогут. Впрочем, Камаев указал, что даже в подобных обстоятельства нужно стараться сохранить семью.

Кадр: Telegram-канал «Татар-информ»

При этом в самом видеоинтервью Камаев отметил, что «побивание» в отношении жены допустимо в качестве крайней меры. Он подчеркнул, что избиение — грех в исламе и за нанесение побоев мусульманин понесет наказание в Судный день. Кроме того, имам обратился к женщинам, которые подверглись домашнему насилию, и призвал их не замалчивать проблему, а обращаться за помощью.

В Духовном управлении Татарстана призвали ознакомиться с полной версией видео про «битье жен»

Представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана отреагировал на ролик имама Камаева про «битье жен» и обратил внимание, что Коран не допускает рукоприкладства. В ДУМ посоветовали женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия, обратиться за помощью к хазратами сотрудникам правоохранительных органов.

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Представитель ДУМ Татарстана напомнил, что причинение как физического, так и морального вреда является грехом в исламе. Он также призвал «ознакомиться с полной версией» интервью. Других комментариев в религиозной организации республики не дали.

В России посчитали рассказ имама «вырванным из контекста»

После того, как видеозапись с рассказом Камаева распространилась в сети представители «Татар-информ», опубликовавшие фрагмент ролика со скандальным заголовком, сделали заявление. В издании сообщили, что рассказ о «побивании» супруги был вырван из контекста.

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Они указали, что Камаев говорил о неприемлемости нанесения побоев и предлагал мужчинам в случае конфликтных ситуаций в семье «начать с увещевания». Если это не поможет, тогда, по словам имама, мужчина должен отказаться спать вместе с супругой, чтобы та задумалась о своем поведении. А «побивание» палочкой для чистки зубов Камаев назвал крайней мерой, если все предыдущие способы не сработали.

К настоящему моменту издание удалило скандальную запись с сайта.

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      Варвара Кошечкина
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