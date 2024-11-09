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21:23, 9 ноября 2024Мир

В Испании неизвестный напал на монахов в монастыре

Mundo: при нападении на монастырь в Хилете погиб монах, еще семь человек ранены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Medina / Reuters

В городе Хилет испанской провинции Валенсия неизвестный напал на монахов в монастыре. Об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны.

По его данным, в результате случившегося погиб один человек, еще семь пострадали. Злоумышленник пробрался на территорию монастыря утром, перепрыгнув через забор. Отмечается, что его разыскивают в близлежащих горах.

Ранее стало известно о драке двух буддийских монахов из-за спора о чистоте рясы. Инцидент произошел возле храма Дон Кханак в провинции Накхонпатхом в Таиланде. Один из монахов напал на другого с канцелярским ножом, тот в ответ ударил его топором по голове.

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