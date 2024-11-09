Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:36, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине

Глава МИД Эстонии Цахкна: в Киеве дрон попал в дом, где проживал эстонский посол
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: @Tsahkna

В Киеве дрон попал в дом, где проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в соцсети X сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Беспилотник ударил в верхний этаж высотки во время атаки утром 7 ноября. Как уточнил министр, дипломат не пострадала.

Цахкна подчеркнул необходимость западных партнеров предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Информацию с аналогичным призывом подтвердил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Аннели Кольк в беседе с ERR рассказала, что непосредственно ее жилище не пострадало, ущерб был нанесен по верхнему этажу высотки, когда там не было людей.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Киева Вышгороде. Взрывы раздались рано утром в четверг, 7 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского. Какой прогноз он дал о завершении конфликта на Украине?

      Овечкин прервал голевую серию и выругался на матче с «Питтсбургом»

      Умер актер из фильма «Пункт назначения»

      Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

      На Западе рассказали о применении Россией новых бомб с дальностью поражения 120 километров

      В США заявили об изменениях в политике Трампа по Украине до инаугурации

      В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине

      На Украине заявили о провале визита Зеленского в Венгрию

      Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России

      В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше