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21:06, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве прокомментировали слова советника Трампа об отказе от территорий

Советник Зеленского Литвин: Россия хочет войны, Украина предлагает мир
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина выступает за мирное урегулирование конфликта, а Россия хочет войны. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин в интервью BBC.

Таким образом он прокомментировал слова советника Дональда Трампа, избранного президента США, о том, что Киеву стоит забыть о возврате территорий. «Это все слова в одну сторону. Проблема в том, что это [президент РФ Владимир] Путин хочет больше войны, больше смертей и больше захваченной земли, а не Украина», — заявил Литвин.

Он подчеркнул, что украинская сторона предлагала «полностью реалистичные» мирные инициативы, отметив, что Москву необходимо «заставить услышать» о необходимости надежного мира.

Ранее советник Трампа Брайан Ланза заявил, что если президент Зеленский скажет о необходимости вернуть Крым, он покажет несерьезное отношение к переговорам.

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