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14:27, 9 ноября 2024Экономика

В Омске решили продать часть метро

Омские власти решили продать недостроенный инженерный корпус метро
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омские власти решили продать часть местного метрополитена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о недостроенном инженерном корпусе на улице Фрунзе, который начали возводить около 20 лет назад. Отмечается, что он будет включен в программу приватизации.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виталий Хоценко. Согласно документу, площадь застройки составляет 17,9 тысячи квадратных метров, а балансовая стоимость объекта оценена в 249,4 миллиона рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что на маскировку недостроенных станций «Рабочая» и «Туполевская» первой линии метро Омска собираются потратить 6,9 миллиона рублей.

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