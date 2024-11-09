В Омске решили продать часть метро

Омские власти решили продать недостроенный инженерный корпус метро

Омские власти решили продать часть местного метрополитена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о недостроенном инженерном корпусе на улице Фрунзе, который начали возводить около 20 лет назад. Отмечается, что он будет включен в программу приватизации.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виталий Хоценко. Согласно документу, площадь застройки составляет 17,9 тысячи квадратных метров, а балансовая стоимость объекта оценена в 249,4 миллиона рублей.

В октябре 2023 года сообщалось, что на маскировку недостроенных станций «Рабочая» и «Туполевская» первой линии метро Омска собираются потратить 6,9 миллиона рублей.