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14:51, 23 октября 2023Среда обитания

На маскировку недостроенного метро в Омске потратят миллионы рублей

NGS55: на консервацию двух станций в Омске потратят 6,9 миллиона рублей

Фото: LagunOff 57 / Wikimedia

На маскировку недостроенных станций «Рабочая» и «Туполевская» первой линии метро Омска собираются потратить 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщает портал NGS55.

На эти деньги планируют демонтировать временные здания и сооружения, расчистить стройплощадки от кустарников и деревьев, убрать бытовой и строительный мусор и вывезти строительные конструкции. После очистки собираются демонтировать ограждения и благоустроить территории. Закончить работы планируется к 15 декабря 2023 года.

Ранее суд в Омске обязал местный Минстрой должным образом законсервировать участки недостроенного метро. С таким требованием обратилось сибирское управление Ростехнадзора. Там заявили, что недостроенные станции не поддерживаются в безопасном и безаварийном состоянии. В ведомстве также указали на опасность попадания на объекты посторонних, в том числе несовершеннолетних.

В 2021 году в метро проникли пятеро мужчин. Они заявили, что попасть на недостроенную станцию им удалось через дыру в заборе и вентиляцию. В туннелях омичи покатались на лодке и пожарили шашлыки.

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      Мария Черкасова
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