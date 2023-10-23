На маскировку недостроенного метро в Омске потратят миллионы рублей

NGS55: на консервацию двух станций в Омске потратят 6,9 миллиона рублей

На маскировку недостроенных станций «Рабочая» и «Туполевская» первой линии метро Омска собираются потратить 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщает портал NGS55.

На эти деньги планируют демонтировать временные здания и сооружения, расчистить стройплощадки от кустарников и деревьев, убрать бытовой и строительный мусор и вывезти строительные конструкции. После очистки собираются демонтировать ограждения и благоустроить территории. Закончить работы планируется к 15 декабря 2023 года.

Ранее суд в Омске обязал местный Минстрой должным образом законсервировать участки недостроенного метро. С таким требованием обратилось сибирское управление Ростехнадзора. Там заявили, что недостроенные станции не поддерживаются в безопасном и безаварийном состоянии. В ведомстве также указали на опасность попадания на объекты посторонних, в том числе несовершеннолетних.

В 2021 году в метро проникли пятеро мужчин. Они заявили, что попасть на недостроенную станцию им удалось через дыру в заборе и вентиляцию. В туннелях омичи покатались на лодке и пожарили шашлыки.