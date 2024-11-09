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14:57, 9 ноября 2024Мир

В Польше заявили об угрозе изъятия земель

В Польше испугались изъятия земель из-за оборонительного проекта «Восточный щит»
Андрей Шеньшаков

Фото: Jurand38 / Shutterstock / Fotodom

Жители восточного приграничья Польши опасаются изъятия государством земель в связи со строительством «Восточного щита», комплексной оборонительной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на проживающего в Подляском воеводстве юриста Камиля Сыллера.

По информации источника, такая возможность была предусмотрена польскими властями в опубликованном ранее проекте закона о строительстве «Восточного щита». Один из пунктов определяет «возможность изъятия недвижимости для целей реализации инвестиций».

«Изъятия будут, это очевидно. Есть частные земли и даже целые населенные пункты, которые примыкают к границе. Они наиболее уязвимы. Так что это не вопрос того, что изъятия могут произойти, а вопрос того, что они будут точно», — заявил Сыллер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши отрекся от своих слов о зависимости Трампа от российских спецслужб.

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