В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в ЖК

Власти Пятигорска Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера после взрыва газа в местном жилом комплексе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Жители многоквартирного дома, в котором произошла авария, под присмотром сотрудников МЧС были допущены в квартиры для сбора необходимых вещей и документов. Специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нем. До заключения экспертов вход в дом будет ограничен, охрану имущества жильцов обеспечит отдел МВД по Пятигорску.

Для собственников создали места временного размещения. Также будет оценен причиненный в результате аварии ущерб. По предварительным данным, пострадали две женщины; одна из них не смогла пережить инцидент, другая находится в реанимации с ожогами. Также повреждения получили 22 жилых, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

Взрыв газа в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром 9 ноября. Ранее пожар полностью ликвидировали, однако огонь успел затронуть 50 квадратных метров.