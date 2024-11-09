МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме в Пятигорске

Пожарные полностью ликвидировали возгорание жилого дома в Пятигорске на площади 50 квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МЧС Ставропольского края.
По данным министерства, в результате ЧП было повреждено девять квартир. В пяти из ни вылетели двери, а четыре других жилища получили более серьезные повреждения.
Обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства, уточнили в МЧС.
Взрыв газа в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. В результате случившегося пострадали две женщины, одна из них не выжила.
Дом, в котором произошло ЧП, был построен в 2021 году. Стоимость квартир в нем начиналась от пяти миллионов рублей.