МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме в Пятигорске

МЧС: пожар в жилом доме в Пятигорске ликвидирован, повреждено 9 квартир

Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Начало событий в новости Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Пожарные полностью ликвидировали возгорание жилого дома в Пятигорске на площади 50 квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МЧС Ставропольского края.

По данным министерства, в результате ЧП было повреждено девять квартир. В пяти из ни вылетели двери, а четыре других жилища получили более серьезные повреждения.

Обстоятельства случившегося установит дознаватель чрезвычайного ведомства, уточнили в МЧС.

Взрыв газа в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. В результате случившегося пострадали две женщины, одна из них не выжила.

Дом, в котором произошло ЧП, был построен в 2021 году. Стоимость квартир в нем начиналась от пяти миллионов рублей.

