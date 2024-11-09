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10:18, 9 ноября 2024Россия

В жилом доме в Пятигорске произошел взрыв газа

Shot: взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске, один человек погиб
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Взрыв газа произошел в жилом доме в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП случилось в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти около часа назад. На месте работают экстренные службы.

В квартирах в доме выбиты стекла, начался пожар. Уже известно о двух пострадавших -– один из них не выжил.

Ранее взрыв газа произошел в Тверском районе Москвы. В результате взрыва начался пожар, который охватил постройку на 3-й Тверской-Ямской улице, возведенную в 1917 году.

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