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10:43, 9 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Shot: дом в Пятигорске, где произошел взрыв газа, был построен в 2021 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В жилом доме в Пятигорске произошел взрыв газа

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жилой дом в Пятигорске Ставропольского края, где произошел взрыв газа, был построен в 2021 году. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Shot.

Первые жильцы заехали в дом около двух лет назад. Тогда же в здании открылись магазины.

Среди пострадавших от взрыва — две женщины. Одна из них не выжила, а вторая — сотрудница рыбного магазина — находится в состоянии средней тяжести. Незадолго до взрыва она пришла на работу, чтобы открыться к девяти часам утра. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Стоимость квартир в ЖК начиналась от пяти миллионов рублей.

Взрыв газа в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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