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11:54, 9 ноября 2024Россия

МЧС сообщило об увеличении числа пострадавших при взрыве дома в Пятигорске

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Пятигорске выросло до четырех
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Пятигорске выросло до четырех. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МЧС Ставропольского края.

Двоим из них назначено амбулаторное лечение. Одного из пострадавших доставили в больницу, еще один не выжил.

Кроме того, по уточненным данным, в жилом доме по улице Пальмиро Тольятти было повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Ранее сообщалось о различных повреждениях только в девяти квартирах.

Взрыв газа в ЖК «Курортный» прогремел утром в субботу, 9 ноября. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства производят разбор поврежденных конструкций на месте.

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