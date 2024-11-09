МЧС сообщило об увеличении числа пострадавших при взрыве дома в Пятигорске

Число пострадавших при взрыве газа в доме в Пятигорске выросло до четырех

Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Начало событий в новости Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Пятигорске выросло до четырех. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МЧС Ставропольского края.

Двоим из них назначено амбулаторное лечение. Одного из пострадавших доставили в больницу, еще один не выжил.

Кроме того, по уточненным данным, в жилом доме по улице Пальмиро Тольятти было повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Ранее сообщалось о различных повреждениях только в девяти квартирах.

Взрыв газа в ЖК «Курортный» прогремел утром в субботу, 9 ноября. Сейчас сотрудники чрезвычайного ведомства производят разбор поврежденных конструкций на месте.