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13:43, 9 ноября 2024Россия

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

Следователи показали момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме в Пятигорске

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске, жертвой которого стал один человек, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

На кадрах виден двор в ЖК «Курортный». В какой-то момент с верхних этажей последних подъездов начинает распространяться дым.

Взрыв газа в жилом доме по улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. В результате случившегося пострадали четыре человека, один из которых не выжил.

По данным МЧС, огонь успел затронуть 50 квадратных метров. Пострадали 22 квартиры.

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