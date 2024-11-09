Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске, жертвой которого стал один человек, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.
На кадрах виден двор в ЖК «Курортный». В какой-то момент с верхних этажей последних подъездов начинает распространяться дым.
Взрыв газа в жилом доме по улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. В результате случившегося пострадали четыре человека, один из которых не выжил.
По данным МЧС, огонь успел затронуть 50 квадратных метров. Пострадали 22 квартиры.