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12:20, 9 ноября 2024Россия

Взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил десятки квартир

МЧС: взрыв газа в жилом доме в Пятигорске повредил 22 квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: ГУ МЧС Ставропольского края

В результате взрыва газа в жилом доме в городе Пятигорске оказались повреждены десятки квартир. О последствиях происшествия сообщает Telegram-канал «МЧС Ставропольского края».

По данным чрезвычайного ведомства, в результате хлопка ГВС на четвертом этаже многоквартирного дома пострадали 22 квартиры, находящиеся в двух подъездах здания. Сейчас сотрудники МЧС работают над разбором поврежденных конструкций на месте аварии.

Взрыв газа в жилом комплексе «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. В результате пострадали две женщины, одна из которых не выжила. Ранее стало известно, что пожар был полностью ликвидирован. Огонь успел затронуть 50 квадратных метров.

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