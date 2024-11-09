В России ввели выплаты за наставничество на работе

Путин подписал федеральный закон о выплатах за наставничество на работе

Президент России подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу в Трудовом кодексе. Соответствующий документ был выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вводит понятие «наставничество в сфере труда» в Трудовой кодекс РФ. Под этим определением подразумевается обучение коллеги определенным необходимым для работы навыкам. В документе отмечено, что такая работа проводится по поручению работодателя на основании письменного согласия сотрудника.

Размер выплат за наставничество устанавливается соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами. В дополнительном соглашении к трудовому договору работодатель обязан указать содержание и сроки выполнения работ по наставничеству.