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23:27, 9 ноября 2024Россия

В России ввели выплаты за наставничество на работе

Путин подписал федеральный закон о выплатах за наставничество на работе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Президент России подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу в Трудовом кодексе. Соответствующий документ был выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вводит понятие «наставничество в сфере труда» в Трудовой кодекс РФ. Под этим определением подразумевается обучение коллеги определенным необходимым для работы навыкам. В документе отмечено, что такая работа проводится по поручению работодателя на основании письменного согласия сотрудника.

Размер выплат за наставничество устанавливается соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами. В дополнительном соглашении к трудовому договору работодатель обязан указать содержание и сроки выполнения работ по наставничеству.

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