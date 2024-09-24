В России уточнили порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума уточнила порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о выплате увольняющемуся работнику компенсации за неиспользованные отгулы. Об этом сообщает РИА Новости.

Принятые изменения Трудового кодекса обязывают работодателя выплачивать за каждый неиспользованный день отдыха разницу между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Ожидается, что соответствующие поправки вступят в силу 1 марта 2025 года.

Как отмечалось ранее, действующими нормами законодательства вопрос компенсации неизрасходованных отгулов, а также механизма, определяющего дату предоставления дополнительного дня отдыха, не оговаривается. Теперь же отгулы будет предложено использовать в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день, или присоединить такие дни к основному отпуску.

В конце прошлого года Конституционный суд (КС) РФ постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в не предназначенные для этого дни, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника. Инстанция огласила соответствующее решение по итогам рассмотрения жалобы четырех жительниц города Нерюнгри, работавших по выходным в бухгалтерии угледобывающей компании. За несколько лет они накопили сотни таких неоплаченных дней и были сокращены в 2021 году. Переработку женщинам не оплатили и отгулы также не предоставили.