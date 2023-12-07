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17:14, 7 декабря 2023Экономика

Работодателей обяжут платить увольняющимся россиянам за неиспользованные отгулы

КС России признал право на компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты за работу в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника, постановил Конституционный суд России (КС РФ).

Инстанция огласила соответствующее решение по итогам рассмотрения жалобы четырех жительниц города Нерюнгри, работавших по выходным в бухгалтерии угледобывающей компании. За несколько лет они накопили сотни таких неоплаченных дней и были уволены в 2021 году по сокращению штата.

Поскольку женщинам не оплатили переработку и отгулы также не предоставили, они пытались взыскать средства юридическим путем и дошли до Конституционного суда. Там признали, что такая работа должна оплачиваться по повышенной ставке или, по желанию работника, компенсироваться выходными, с учетом того, что возможность работника реально воспользоваться отгулами во многом зависит от позиции работодателя.

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В результате, заявили в КС, поскольку в оспариваемой статье 153 Трудового кодекса России нет указания на обязанность работодателя предоставить отгулы до момента увольнения сотрудника, на практике это приводит к тому, что работник лишается возможности получить положенную компенсацию и в той и в другой форме, хотя работа в выходные и праздники связана с дополнительными нагрузками, которые в любом случае должны быть компенсированы.

В связи с тем, что недостатки действующего правового регулирования ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха, суд предписал законодателям устранить правовые пробелы в этом вопросе, а дела заявительниц пересмотреть.

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал россиянам о выплатах, которые могут быть положены работнику даже после того, как он уже забрал трудовую книжку. Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу, но при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель.

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      Дмитрий Воронин
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