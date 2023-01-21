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08:09, 21 января 2023Россия

Юрист рассказал россиянам о выплатах после увольнения

«Прайм»: юрист Виноградов заявил, что работнику после увольнения иногда полагаются выплаты

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Есть выплаты, который полагаются уже бывшему работнику после того, как он забрал свою трудовую книжку. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Как заявил юрист, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу, но при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель.

Отмечается, что речь идет о выплате в размере, не превышающей 60 процентов среднего заработка за два года. Эти средства компенсирует Фонд социального страхования (Социальный фонд России), напомнил юрист.

Помимо этого, в случае увольнения не по собственному желанию, на работодателя накладываются дополнительные финансовые обязательства. Также, если компанию ликвидировали или сократили штат, то работодатель должен выплачивать сотруднику пособие на время поиска работы.

Если работодатель не выплатил полагающиеся при увольнении выплаты в установленный законом срок, работник может потребовать с него проценты за просрочку в размере 1/150 ставки Центробанка (ЦБ) за каждый день.

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Юлия Мискевич
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