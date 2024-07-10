Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 10 июля 2024Экономика

Россиянам решили компенсировать неиспользованные отгулы

РГ: Госдума приняла поправки о компенсациях за неиспользованные отгулы

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели будут должны компенсировать увольняющемуся работнику неиспользованные отгулы, Госдума приняла в первом чтении. Об этом сообщила «Российская газета».

Если данная норма заработает, то в случае увольнения сотрудника неиспользованные им дни отдыха заменят повышенной оплатой работы.

Уточняется, что сейчас в Трудовом кодексе нет механизма, определяющего дату предоставления дополнительного дня отдыха. Отсутствует там и вопрос компенсации в том случае, если такой день остался неизрасходованным.

В конце мая 2024 года указанные поправки в Трудовой кодекс одобрило правительство. Однако, как полагает эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, в некоторых случаях за работу в выходной день граждане не смогут получить дополнительной оплаты или отгула. Это касается тех сфер занятости, в которых не установлен четкий режим и переработку невозможно отличить от низкой производительности.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

      Медведев потребовал не допустить роста зарплат курьеров до уровня инженера

      Турция пообещала не допустить превращения Черного моря в арену военных действий

      В Грузии назвали Украину политическим заложником

      В Германии подняли вопрос о причинах отсутствия приглашения Украины в НАТО

      В Госдуме ответили на сомнения в официальном курсе рубля

      Назван главный поставщик нефти в Китай и Индию

      Загрязненность Северо-Крымского канала после Чернобыля оценили

      Врач призвал россиян отказаться от вяленой рыбы и колбасы летом

      Германия решила пересмотреть отношения с Грузией из-за США и ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше