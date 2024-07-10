Россиянам решили компенсировать неиспользованные отгулы

РГ: Госдума приняла поправки о компенсациях за неиспользованные отгулы

Поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели будут должны компенсировать увольняющемуся работнику неиспользованные отгулы, Госдума приняла в первом чтении. Об этом сообщила «Российская газета».

Если данная норма заработает, то в случае увольнения сотрудника неиспользованные им дни отдыха заменят повышенной оплатой работы.

Уточняется, что сейчас в Трудовом кодексе нет механизма, определяющего дату предоставления дополнительного дня отдыха. Отсутствует там и вопрос компенсации в том случае, если такой день остался неизрасходованным.

В конце мая 2024 года указанные поправки в Трудовой кодекс одобрило правительство. Однако, как полагает эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, в некоторых случаях за работу в выходной день граждане не смогут получить дополнительной оплаты или отгула. Это касается тех сфер занятости, в которых не установлен четкий режим и переработку невозможно отличить от низкой производительности.