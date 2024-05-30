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15:08, 30 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о нюансах оплаты работы в выходные

Эксперт Лопатина: работу в выходной не оплатят в сферах без четкого режима труда

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В некоторых случаях за работу в выходной день россияне не получат дополнительной оплаты или отгула. О нюансах компенсаций за труд в нерабочее время рассказала в беседе с РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Речь идет о работе в сферах без четкого режима труда, объяснила она. В таких случаях почти невозможно отличить настоящую переработку от низкой производительности сотрудника, которая привела к задержке и увеличению рабочего времени, добавила Лопатина. При этом эксперт отметила, что в текущих условиях дефицита кадров риски сверхурочной работы возрастают — компании увеличивают нагрузку на уже имеющихся сотрудников.

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Лопатина рассказала, что в некоторых отраслях невозможно «замаскировать» работу в выходные дни под личное желание работника, который не успел выполнить все свои обязанности в отведенное время. Речь идет о сферах с посменным режимом работы — например, торговля и строительство.

В апреле Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий размер оплаты сверхурочной работы по сравнению с аналогичной работой, выполняемой в рамках нормальной продолжительности рабочего времени. Документ определяет, что за первые два сверхурочных часа работнику положена оплата не менее чем в полуторном размере, а за последующие — в двойном размере. Расчет производится исходя из размера зарплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

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