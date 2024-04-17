В России уточнили порядок оплаты сверхурочных

Совет Федерации одобрил закон о порядке оплаты сверхурочной работы

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок оплаты сверхурочной работы. Документ определяет повышенный размер оплаты за такой труд по сравнению с аналогичной работой, выполняемой в рамках установленной продолжительности рабочего времени, пишет «Интерфакс».

Закон устанавливает, что за первые два сверхурочных часа работнику положена оплата не менее чем в полуторном размере, а за последующие — в двойном размере. Расчет производится исходя из размера зарплаты сотрудника, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. При этом конкретные размеры оплаты такого труда могут определяться соглашением работодателя и исполнителя.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. При этом он не является основанием для пересмотра компаниями условий, которые были установлены трудовым, коллективном договором или локальным нормативным актом до для вступления документа в силу, и предусматривали оплату за сверхурочные в более высоком размере.

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что каждый второй россиянин не получает компенсацию от работодателя за работу сверхурочно. По данным опроса, треть респондентов (33 процента) назвали себя трудоголиками, из них 44 процента постоянно работают более восьми часов в день. При этом многие не в курсе, какие компенсации положены им за переработки по закону.