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19:38, 9 ноября 2024Россия

В российском селе автомобиль подорвался на боеприпасе

Белгородский глава Гладков: в Старом Хуторе автомобиль подорвался на боеприпасе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На территории закрытого села Старый Хутор Белгородской области автомобиль подорвался на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате пострадал мирный житель. Медики уже не успели помочь россиянину. Гладков выразил искренние соболезнования его родным и близким. «Жену в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи», — написал чиновник, добавив, что женщине оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на территории села Старый Хутор автомобиль подорвался на мине.

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