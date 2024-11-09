В российском селе автомобиль подорвался на боеприпасе

Белгородский глава Гладков: в Старом Хуторе автомобиль подорвался на боеприпасе

На территории закрытого села Старый Хутор Белгородской области автомобиль подорвался на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате пострадал мирный житель. Медики уже не успели помочь россиянину. Гладков выразил искренние соболезнования его родным и близким. «Жену в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями попутным транспортом вывезли и передали бригаде скорой помощи», — написал чиновник, добавив, что женщине оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что на территории села Старый Хутор автомобиль подорвался на мине.