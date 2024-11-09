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11:34, 9 ноября 2024Россия

В селе Белгородской области автомобиль подорвался на мине

Гладков: в селе Старый Хутор Белгородской области автомобиль подорвался на мине
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На территории закрытого села Старый Хутор Белгородской области автомобиль подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Чиновник опубликовал информацию о нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону за прошедшие сутки. Так, в том числе в Валуйском городском округе подорвалась машина с людьми.

«Один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медицинской помощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит», — написал мэр.

Ранее 9 ноября сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России.

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