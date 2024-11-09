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00:38, 9 ноября 2024Мир

В Совфеде оценили возможность нормализации отношений России и США

Косачев: нормализация отношений России и США является туманной перспективой
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Перспективы нормализации отношений России и США после победы избранного американского президента Дональда Трампа являются «достаточно низкими и туманными», заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что если разговор между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоится в ближайшем времени, то нет гарантии, что он продолжится и дальше, уже после вступления республиканца в должность. Вместе с этим маловероятны инициативы из Конгресса, считает Косачев. «Там антироссийский настрой, ситуация межпартийного консенсуса. И было сделано слишком много радикальных заявлений, которые просто исключают возможность восстановления диалога», — объяснил член Совфеда.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления избранного лидера политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить украинский кризис и восстановить отношения с РФ. Республиканец же в свою очередь допускал, что поговорит с Путиным.

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