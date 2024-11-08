Трамп заявил о возможном разговоре с Путиным после победы на выборах в США

Избранный президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным после его победы на выборах главы США. Он пояснил, что уже поговорил с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, но Путина в их числе не было.

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В интервью NBC Трамп также отметил, что договорился в ближайшее время пообедать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Накануне Путин поздравил Трампа с победой

Путин выступил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи 7 ноября, где во время своей речи поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления Трампа политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить украинский кризис и восстановить отношения с РФ.

Фото: Marcos Brindicci / Reuters

Как позже пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера, как и все, что он говорит, было официальным.

Зеленский один их первых поздравил Трампа

Украинский президент сообщил, что провел с Трампом «отличный телефонный разговор». «Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — указал Зеленский.

Несмотря на то что в Киеве оценили победу республиканца на выборах со «сдержанным оптимизмом», политолог-американист Малек Дудаков предположил, что отношения Киева и Вашингтона при Трампе могут сложиться довольно непростые. На этом, по его словам, скажется в том числе нежелание Трампа тратить ресурсы на украинский конфликт. «Киев [при Трампе] ждет много неприятных неожиданностей», — предрек он.

Фото: Marco Bello / Reuters

Названа причина стремления Трампа завершить конфликт на Украине

По мнению бывшего морпеха США Брайана Берлетика, избранный американский лидер хочет закончить украинский конфликт, потому, что видит, что США проигрывают в нем. Кроме того, по его мнению, Трамп хочет сконцентрироваться на противостоянии с Китаем.

О скором начале переговоров по теме украинского конфликта, по мнению норвежского политолога Гленна Дизена, может говорит сделанный Трампом звонок премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. «Звонок Трампа Орбану, как одному из немногих здравомыслящих лидеров в Европе обнадеживает», — указал политолог, напомнив, что венгерский политик первым среди европейских лидеров призвал к началу переговоров по урегулированию конфликта.

Известно, что Трамп обещал «держать в фокусе своего внимания» вопрос кризиса на Украине. Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что команда избранного американского лидера начала подготовку плана урегулирования конфликта, в который вошел пункт об отказе Украины от попыток вступления в НАТО на 20 лет. Однако данную информацию в России назвали абстрактной. «Можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах», — заявил Песков.