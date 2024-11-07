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20:51, 7 ноября 2024Бывший СССР

«Не в том положении сейчас страна». В Киеве заявили, что Зеленский не сможет отвергнуть план Трампа по Украине

В Киеве заявили, что Зеленский не сможет отвергнуть план Трампа по Украине
Анастасия Волова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: OLIVIER MATTHYS / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, примет план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по завершению конфликта. Об этом заявили в украинских политических кругах

«Если Трамп и Госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен [президент России Владимир] Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю», — указал собеседник издания «Страна.ua».

По его словам, «не в том положении сейчас страна», чтобы возражать своему «главному партнеру», без поддержки которого не сможет продолжать боевые действия.

Вместе с тем на Украине допускают, что республиканцы могут убедить Трампа продолжить финансирование конфликта.

Трамп пообещал завершить все военные конфликты

Избранный новым американским лидером Трамп во время своего выступления в имении в Мар-а-Лаго заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.

«Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», — заявил он.

Более того, в мае американский политик заявлял, что сможет завершить украинский конфликт всего за 24 часа в случае, если победит на выборах.

Фото: Brian Snyder / Reuters

В США заявили о подготовке нового плана по Украине

Газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что команда Трампа уже обсуждает новый план окончания украинского конфликта. В частности, согласно опубликованному материалу, переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта» и создать вдоль нее демилитаризованную зону. При этом Киеву якобы будет предложено дальнейшее снабжение оружием, если тот откажется от идеи вступления в НАТО в ближайшие 20 лет.

Кроме того, в команде Трампа заявили, что не будут отправлять американцев «поддерживать мир на Украине».

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В Британии назвали возможный ход Трампа для завершения конфликта

Член Палаты лордов британского парламента от консерваторов лорд Ричард Балф считает, что Трамп действительно может урегулировать конфликт на Украине. По его словам, для этого ему нужно урезать помощь Киеву.

«Для достижения урегулирования Трампу придется обрезать спасательный финансовый трос», — заявил Балф.

Лорд полагает, что Трамп действительно может пойти на такой шаг и пересмотреть роль США как главного благодетеля Украины.

Фото: Reuters

В России оценили обещание Трампа закончить конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обещание Трампа завершить украинский конфликт всего за сутки.

Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Вместе с тем он сообщил, что в Москве помнят слова американского политика о намерении предложить что-либо для разрешения конфликта еще до инаугурации.

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