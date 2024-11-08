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07:03, 8 ноября 2024Мир

«Фантастическая победа». Орбан выпил водки в честь избрания Трампа на выборах в США

Орбан выпил водки вместо шампанского за победу Трампа на выборах в США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Matthias Röder / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. По словам политика, он выпил водки, а не шампанского, как обещал, поскольку находился в Бишкеке.

Был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

В октябре Орбан заявил, что Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине. «Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — подчеркнул он.

В Венгрии заявили о хороших отношениях между Трампом и Орбаном

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал победу Трампа на президентских выборах в США лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с Орбаном.

Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе

Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

В июне премьер-министр Венгрии встретился с сыном республиканца. В ходе встречи Орбан и Дональд Трамп-младший обсудили будущее отношений стран, установление мира на Украине и нелегальную миграцию.

Трамп в апреле назвал Орбана великим человеком, описывая свое сотрудничество с политиком.

Будучи президентом, я гордился тем, что работал с премьер-министром Орбаном, кстати, великим человеком, над продвижением ценностей и интересов наших двух стран

Дональд ТрампИзбранный президент США

Орбан раскрыл планы Трампа на Украину

Венгерский премьер в июле заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства.

Мы не можем ожидать никакой мирной инициативы от [Трампа] до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве миротворца

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

При этом политик подчеркнул, что у Трампа есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса. По его словам, в этой ситуации странам Евросоюза необходимо восстановить прямые дипломатические контакты с Россией, чтобы способствовать мирному урегулированию на Украине.

Орбан также утверждал, что Трамп является единственным человеком, способным завершить конфликт на Украине.

Я на 100 процентов убежден в Дональде Трампе. Нет, на 101 процент. Главная причина — он был человеком мира. Он не начал ни одной войны

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

По его словам, Европе нужны такие политики, как Трамп, «люди, которые встряхнут систему».

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