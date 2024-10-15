В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

Глава МИД Венгрии Сийярто: победа Трампа станет лучшим вариантом для Будапешта

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США станет лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это заявил глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе», — сказал глава дипслужбы, подчеркнув, что венгры будут уважать любой выбор американского народа.

Ранее Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность президента США. При этом венгерский премьер подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса.