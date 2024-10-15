Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:30, 15 октября 2024Мир

В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

Глава МИД Венгрии Сийярто: победа Трампа станет лучшим вариантом для Будапешта

Фото: Brian Snyder / Reuters

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США станет лучшим вариантом для Будапешта, особенно в свете хороших отношений с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это заявил глава венгерского МИД Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе», — сказал глава дипслужбы, подчеркнув, что венгры будут уважать любой выбор американского народа.

Ранее Орбан заявил, что Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность президента США. При этом венгерский премьер подчеркнул, что у политика есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны первые слова дрейфовавшего 67 дней в море с телами родных россиянина

      Дело возбудили после подрыва машины с помощью СВУ в Москве

      На подмосковном заводе обвинили отравившихся зефиром людей в переедании

      Россиянам стали чаще одобрять заявки на автокредиты

      Раскрыт ущерб по делу о космических контрактах Минобороны России

      Названы вредящие щитовидной железе продукты

      Задержанного ФСБ за оправдание терроризма в соцсетях молодого россиянина оштрафовали

      В машине россиянина сработало самодельное взрывное устройство

      В Венгрии назвали победу Трампа на выборах лучшим вариантом

      Везшие гумпомощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше