Премьер Венгрии выпил водки в честь «фантастической победы» Трампа

Орбан выпил водки за победу Трампа на выборах в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выпил водки после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик объяснил, что выпил водки, а не шампанского, как обещал, поскольку находился в Бишкеке. «Был в Бишкеке, там другие традиции, поэтому я выпил водки в честь этой фантастической победы», — сказал премьер.

Ранее Орбан заявил, что Трамп способен договориться с Россией о мире на Украине. «Президент Трамп будет понимать Россию так, как следует. И достигнет соответствующих договоренностей. Это мое мнение и одновременно надежда», — подчеркнул он.

В июле премьер-министр Венгрии заявил, что Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией.