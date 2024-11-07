Трамп высказался о возможных контактах с Путиным

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным

Одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп высказался о возможных контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC.

«Думаю, мы поговорим», — сказал избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы США. Он назвал предвыборные заявления американского политика политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.