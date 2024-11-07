Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 7 ноября 2024Мир

Трамп высказался о возможных контактах с Путиным

Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп высказался о возможных контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC.

«Думаю, мы поговорим», — сказал избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах главы США. Он назвал предвыборные заявления американского политика политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах бойцов ВСУ

      Названа причина невыпуска ноутбука Apple с OLED-дисплеем

      Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

      Путин прокомментировал политику Трампа на первом сроке

      Путин подшутил над модератором дискуссии на «Валдае»

      Путин заявил о невозможности существования России в подчиненном состоянии

      Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт на Украине

      Путин заявил о нехватке мозгов в Европе

      Путин заявил о желании компаний из США вернуться в Россию

      Путин оценил открытие Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше