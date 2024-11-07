В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

Песков назвал абстрактной публикацию WSJ о новом мирном плане Трампа по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), в которой говорится, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план по завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России отметил, что материал носит абстрактный характер.

Песков считает, что приведенные в статье данные больше похожи на план WSJ. «Там же все обезличенное», — указал он.

Украинская сторона тоже с сомнением относится к опубликованной в издании информации. Советник президента республики Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что «вбросов в газетах всегда много».

В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах Дмитрий Литвин Советник президента Украины

Администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта»

По информации WSJ, переходная администрация Трампа хочет «заморозить текущую линию фронта» и создать вдоль нее демилитаризованную зону длиною 1,3 тысячи километров. Пока неизвестно, кто будет обеспечивать ее безопасность, однако, по словам одного из источников, войска США или контингентов ООН и других финансируемых Соединенными Штатами организаций принимать участие в этом не будут.

Мы не посылаем американцев поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться член команды Трампа

План предполагает, что Киев должен отказаться от намерения вступить в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это, говорится в материале, Вашингтон будет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие для предотвращения возобновления конфликта.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа

Одержавший победу на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Политик говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Москве и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Трамп — человек непредсказуемый. И, как правило, предвыборные обещания резко отличаются от того, что происходит в реальной политике, добавил он.