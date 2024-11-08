Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В Кремле заявление президента России назвали официальным

Песков назвал поздравление Путиным Трампа с победой на выборах в США официальным

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Российский лидер прокомментировал победу американского политика на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Глава государства назвал предвыборные заявления Трампа политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Представитель Кремля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поздравление Путина можно считать официальным.

Все, что говорит президент, — это официально, конечно Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп. По последним сведениям, он получил 291 голос выборщиков из необходимых 270.

Путин прокомментировал политику Трампа на первом сроке

Российский лидер заявил, что Трамп на посту президента боялся пошевелиться и слово сказать, его словно затравили.

Что сейчас будет происходить дальше [в политике США] — понятия не имею Владимир Путин Президент России

В сентябре Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским похвастался хорошими отношениями с Путиным. Он также пообещал «очень быстро» уладить конфликт на Украине.

У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным Дональд Трамп Избранный президент США

Трамп также назвал Путина хорошим переговорщиком. По мнению бывшего главы Белого дома, украинский конфликт начался из-за «глупости» действующего американского лидера Джо Байдена.

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с российским лидером. «Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сказал политик в интервью американскому миллиардеру Илону Маску.

В России высказались о контактах Путина и Трампа

Песков заявил, что Путин и Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации американского лидера. «Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего сказать пока не имеем», — сказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что Москва открыта к тому, чтобы восстановить сотрудничество с Вашингтоном. Трамп также высказался о возможных контактах с российским лидером. «Думаю, мы поговорим», — сказал он.

В сентябре Трамп заявил, что созвониться с Путиным и поговорить с ним было бы умным ходом. «Я не комментирую это. Но если бы я это сделал, это было бы умно», — отреагировал политик на вопрос о новой книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, согласно которой Трамп якобы семь раз разговаривал с Путиным после своего ухода из Белого дома в 2021 году.