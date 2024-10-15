Трамп назвал умным ходом разговор с Путиным

Трамп: созвониться с Путиным и поговорить с ним было бы умным ходом

Созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и поговорить с ним было бы умным ходом, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg его слова.

«Я не комментирую это. Но если бы я это сделал, это было бы умно», — отреагировал политик на вопрос о новой книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, согласно которой Трамп якобы семь раз разговаривал с Путиным после своего ухода из Белого дома в 2021 году.

Кандидат от Республиканской партии также добавил, что у него хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, добавив, что США необходимо поддерживать диалог с Москвой и Пекином.

Ранее Вудворд в своей новой книге заявил, что Трамп якобы семь раз звонил Путину. В частности, автор описывает сцену, когда бывший американский лидер в начале 2024 года приказал своему помощнику покинуть его резиденцию Мар-о-Лаго, чтобы он мог наедине провести беседу с Путиным по телефону.