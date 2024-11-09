В США анонсировали аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа

NBC: Минюст хочет арестовать участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа

Министерство юстиции США намерено отправить под арест участников штурма Капитолия, которые применяли насилие в отношении полиции и журналистов, до инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это планируется сделать в течение ближайших 72 дней. Собеседник телеканала отметил, что федеральные прокуроры из Минюста получили указания о том, как вести уголовные дела, возбужденные 6 января 2021 года. Он уточнил, что ведомство сосредоточится «на наиболее вопиющих случаях».

В то же время отмечается, что сам Трамп заявил о безусловной готовности рассмотреть вопрос о помиловании каждого участника беспорядков в Капитолии, назвав их политическими заключенными и «заложниками».

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.