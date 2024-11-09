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21:31, 9 ноября 2024Мир

В США назвали возможный состав администрации Трампа

CBS News: в состав администрации Трампа могут войти Помпео и Кеннеди-младший
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

В возможный состав будущей администрации Дональда Трампа могут войти персоны, которые до этого работали с республиканцем во время его первого срока, а также новые лица. Об этом источники сообщили телеканалу CBS News.

Бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, снявшийся с выборов в пользу Трампа, может возглавить американское министерство здравоохранения. Бывший госсекретарь США при Трампе Майк Помпео, вероятно, станет министром обороны страны.

«У Помпео уже есть большой опыт работы в администрации Трампа и общения с самим Трампом. Он был и госсекретарем, и директором ЦРУ в первой администрации», — указано в сообщении. Также источники назвали еще несколько кандидатур — главой ЦРУ может стать экс-директор национальной разведки при Трампе Джон Рэтклифф, а госсекретарем — сенатор Билл Хагерти.

Ранее заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что Трампу будет непросто выполнить предвыборные обещания. По его словам, демократы и «глубинное государство» будут продолжать вести войну против президента от партии демократов.

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