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02:37, 9 ноября 2024Экономика

В США снова допустили выход из Парижского соглашения по климату

NYT: США могут снова выйти из Парижского соглашения по климату при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

США вновь могут выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года при новой администрации республиканца Дональда Трампа. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, команда Трампа уже разработала ряд исполнительных указов в климатической и энергетической областях. Среди предлагаемых мер — выход США из Парижского соглашения по климату, а также сокращение площади охраняемых природных территорий на западе страны. Предполагается, что это поможет увеличить масштабы добычи нефти.

«Избранный президент Трамп вскоре начнет принимать решения касательно назначений в свою новую администрацию. Об этих решениях будет объявлено тогда, когда они будут приняты», — добавила представитель переходной команды Трампа Кэролайн Ливитт.

В 2019 году США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату. Пять лет назад 5 ноября государство направило официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения.

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