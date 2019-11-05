США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

США начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Процесс выхода был запущен во вторник, 5 ноября. Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты гордятся репутацией мирового лидера в области сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США, государство направило официальное уведомление в ООН о выходе из соглашения. Процесс завершится через год.

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Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату еще в июне 2017 года, поскольку считал, что документ возлагает непрозрачные экономические обязательства на американские компании и налогоплательщиков. Он допускал, что позже Вашингтон может вновь присоединиться к договору, но на более выгодных условиях.

Договор об изменении климата был подписан в 2015 году, его подержали 197 стран. Цель пакта — не допустить превышения глобальной средней температуры более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Подписывая договор, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

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