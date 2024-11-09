В Татарстане обнаружили тело женщины со следами укусов

В Татарстане возбудили дело после обнаружения тела женщины со следами укусов

В Татарстане обнаружили тело женщины со следами укусов животных, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Татарстану.

«На территории поселка Константиновка города Казани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных», — указано в сообщении. Отмечается, что на женщину могли напасть беспризорные собаки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), 109 («причинение смерти по неосторожности») и 293 УК РФ («халатность»). Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее около детского сада и школы в Петропавловске-Камчатском обнаружили медведя. Отмечается, что зверь находился в районе Садового переулка. Позднее в МЧС добавили, что медведя отстрелили.