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04:28, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области объяснили хаотичные удары ВСУ

В Запорожской области объяснили хаотичные удары ВСУ неудачами на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в беседе с ТАСС объяснила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают прифронтовой город Васильевка в Запорожской области из-за множественных поражений на фронте.

По ее словам, ВСУ используют все доступные методы, бьют по жилым домам, в результате чего страдают мирные жители. «Видимо, побед на фронте нет — и с той стороны понимают, что наша победа неизбежна. И таким образом они пытаются дестабилизировать обстановку у нас», — рассказала Романиченко.

Она отметила, что ВСУ зачастую не выбирают объекты для ударов, а просто бьют «без какой-либо цели, просто хаотичные обстрелы». «Где-то можно обезопасить себя? Нет», — заключила она.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал об ударах украинской армии по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам, под удар кассетными боеприпасами попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

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