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01:05, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

Выступление Путина привлекло внимание зарубежных СМИ

Выступление Путина на «Валдае» привлекло внимание зарубежных СМИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» привлекло внимание зарубежных СМИ. Так, журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь российского лидера бодрой и уверенной.

По словам Пэннэла, Путин «наслаждался моментом» и без запинки отвечал на вопросы аудитории.

При этом британская газета Daily Mail отметила тезис российского лидера о наступлении «нового мирового порядка. Путин заявил, что он формируется прямо на наших глазах.

Путин выступил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи 7 ноября, где во время своей речи поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.

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