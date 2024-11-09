Выступление Путина привлекло внимание зарубежных СМИ

Выступление Путина на «Валдае» привлекло внимание зарубежных СМИ

Выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» привлекло внимание зарубежных СМИ. Так, журналист ABC News Иэн Пэннэл назвал речь российского лидера бодрой и уверенной.

По словам Пэннэла, Путин «наслаждался моментом» и без запинки отвечал на вопросы аудитории.

При этом британская газета Daily Mail отметила тезис российского лидера о наступлении «нового мирового порядка. Путин заявил, что он формируется прямо на наших глазах.

Путин выступил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи 7 ноября, где во время своей речи поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления политика заслуживающими внимания. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что поздравление российского лидера можно считать официальным.