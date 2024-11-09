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17:39, 9 ноября 2024Мир

Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

Во Франции профсоюзы железнодорожников пригрозили властям бессрочной забастовкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kiev.Victor / Shutterstock / Fotodom  

Ведущие профсоюзы железнодорожников Франции пригрозили властям бессрочной забастовкой в знак протеста против реструктуризации компании грузоперевозок Fret SNCF. Об этом сообщает газета Le Monde.

О намерении устроить протесты объявили профсоюзы железнодорожников CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail и CFDT-Cheminots. Первая забастовка пройдет с 20 по 22 ноября, а вторая начнется 11 декабря и будет бессрочной.

Отмечается, что железнодорожники выступают против решения французских властей ликвидировать Fret SNCF и разделить ее на две компании: Hexafret для транспортных перевозок и Technis для технического обслуживания локомотивов.

Ранее стало известно о начале массовых забастовок рабочих в Германии. Поводом стали планы автоконцернов закрыть заводы и сократить десятки рабочих мест.

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