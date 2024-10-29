В Германии начались массовые забастовки рабочих

Bild: в Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

Работники металлургической и электротехнической промышленности Германии начали массовую забастовку. Поводом стали планы автоконцернов закрыть заводы и сократить десятки рабочих мест, а также требования рабочих повысить зарплаты, со ссылкой на Build сообщает ТАСС.

Начать забастовку призвал профсоюз IG Metall — протесты начались в ночь на вторник, 29 октября. В течение дня работу прекратят по всей ФРГ.

По данным профсоюза, в Ганновере протестуют около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios, в Оснабрюке — 250 работников Volkswagen, занятых на предприятии, которое столкнулось с угрозой закрытия. В Регенсбурге протестуют сотрудники BMW, позднее к ним планируют присоединиться рабочие Audi. Также в протестных акциях приняли участие рабочие Robert Bosch,Jensen GmbH,Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover и других компаний.

Ранее стало известно о планах Volkswagen закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. В компании называют реструктуризацию единственным способом сохранять конкурентоспособность. IG Metall требует повышения заработной платы на семь процентов и увеличения на 170 евро для стажеров.

Volkswagen управляет в общей сложности 10 предприятиями в Германии. На заводах концерна работают порядка 120 тысяч человек, почти половина из них заняты в Вольфсбурге.