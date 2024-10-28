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19:01, 28 октября 2024Экономика

Шольц назвал предполагаемую причину закрытия заводов Volkswagen

Шольц: в закрытии заводов концерна Volkswagen виновато его руководство

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Причиной того, что Volkswagen собрался закрыть несколько заводов, могли стать ошибки его руководства. Такое предположение сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Его процитировало РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя это высказывание Шольца, подчеркнул, что рабочие заводов не должны расплачиваться за ошибочные управленческие решения прошлого.

В начале октября Volkswagen объявил о том, что впервые в истории может закрыть заводы в Германии, а сотрудников сократить. Обосновывается это тем, что местные потребители потеряли интерес к электромобилям, продажи которых в ФРГ упали почти на 70 процентов.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что работники Volkswagen в Германии приостановят работу на час из-за сокращения зарплат и планов их руководства закрыть часть заводов. Последнее собралось снизить расходы почти на четыре миллиарда евро. Ради этого зарплаты будут понижены на 10 процентов. Кроме того, будет заморожена их индексация в 2025-26 годах.

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      Кирилл Луцюк
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