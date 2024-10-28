Шольц назвал предполагаемую причину закрытия заводов Volkswagen

Шольц: в закрытии заводов концерна Volkswagen виновато его руководство

Причиной того, что Volkswagen собрался закрыть несколько заводов, могли стать ошибки его руководства. Такое предположение сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Его процитировало РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя это высказывание Шольца, подчеркнул, что рабочие заводов не должны расплачиваться за ошибочные управленческие решения прошлого.

В начале октября Volkswagen объявил о том, что впервые в истории может закрыть заводы в Германии, а сотрудников сократить. Обосновывается это тем, что местные потребители потеряли интерес к электромобилям, продажи которых в ФРГ упали почти на 70 процентов.

Сегодня, 28 октября, стало известно, что работники Volkswagen в Германии приостановят работу на час из-за сокращения зарплат и планов их руководства закрыть часть заводов. Последнее собралось снизить расходы почти на четыре миллиарда евро. Ради этого зарплаты будут понижены на 10 процентов. Кроме того, будет заморожена их индексация в 2025-26 годах.