Заводы Volkswagen остановят работу из-за сокращения зарплат

Handelsblatt: работники Volkswagen в Германии остановят производство на час

Работники Volkswagen в Германии приостановят работу на час из-за сокращения зарплат и планов автоконцерна закрыть часть заводов. Об этом со ссылкой на Handelsblatt сообщает агентство Bloomberg.

Сотрудники одного из крупнейших автопроизводителей остановят производство, чтобы поучаствовать в митингах, посвященных планам по сокращению расходов и беспрецедентному закрытию заводов в стране. Руководство Volkswagen планирует урезать траты почти на четыре миллиарда евро — для этого собираются сократить на 10 процентов зарплаты и заморозить их индексацию в 2025-26 годах.

Гендиректор компании Оливер Блюме объяснил сокращения зарплат высокими расходами бренда, который борется с падением спроса в Европе и усилением конкуренции со стороны BYD в Китае. Профсоюзы заявляют, что работники вынуждены расплачиваться за ошибки руководства, в том числе за неудачный переход на электромобили и плохую ценовую политику бренда.

В начале октября стало известно, что Volkswagen может впервые в истории закрыть заводы в Германии и сократить персонал. Автопроизводитель оказался в глубоком кризисе из-за падения интереса местных потребителей к электромобилям, продажи которых в августе упали в Германии на 69 процентов. Плюс сказывается конкуренция со стороны китайских производителей.

Ранее Блюме утверждал, что европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации, а Германия как место производства становится менее конкурентоспособной. Растущее соперничество со стороны китайских производителей усиливается в регионе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили. Высокие затраты на энергоносители и рабочую силу ставят концерн в невыгодное положение по сравнению с европейскими коллегами и китайскими конкурентами.