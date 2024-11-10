Российские власти не помогут семье погибшего в селе мужчины

Белгородские власти не будут помогать семье мужчины, погибшего при подрыве мины

Государственная помощь не будет предоставлена семье мужчины, который, нарушив запрет властей, на личном автомобиле заехал в закрытое село Старый Хутор, где погиб при подрыве мины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

«В хуторе Старый Валуйского округа произошло страшное событие — погиб один мирный житель. Заехали на автомобиле, потом подорвались на мине. Мои искренние слова соболезнования всем родным и близким. Но, к большому сожалению, государственная помощь семье погибших не будет оказана», — заявил губернатор.